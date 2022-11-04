- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВСУ за сутки уничтожили 840 оккупантов
По состоянию на 4 ноября на 254-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 74 840 человек, что на 840 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 04.11 ориентировочно составляют:
- личного состава – 74840 (+840) человек ликвидировано,
- танков - 2750 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 5580 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 1772 (+17) ед,
- РСЗО - 391 (+1) ед,
- средства ПВО - 201 (+3) ед,
- самолетов - 277 (+0) ед,
- вертолетов - 258 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),
- крылатые ракеты – 397 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12) ед,
- специальная техника – 155 (+1).
В Генштабе сообщают, что наибольшие потери вражеская армия понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.