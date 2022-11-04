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ВСУ за сутки уничтожили 840 оккупантов

ВСУ за сутки уничтожили 840 оккупантов

По состоянию на 4 ноября на 254-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 74 840 человек, что на 840 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 04.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 74840 (+840) человек ликвидировано,
  • танков - 2750 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 5580 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 1772 (+17) ед,
  • РСЗО - 391 (+1) ед,
  • средства ПВО - 201 (+3) ед,
  • самолетов - 277 (+0) ед,
  • вертолетов - 258 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),
  • крылатые ракеты – 397 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12) ед,
  • специальная техника – 155 (+1).

В Генштабе сообщают, что наибольшие потери вражеская армия понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.

Автор:
Светлана Манько