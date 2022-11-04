В Херсонской области ВСУ ударом по админзданию россиян ликвидировали 18 оккупантов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области, где находились россияне. По предварительной информации, ликвидировано 18 оккупантов, 2 ранены.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей сводке по итогам боевого дня 4 ноября.

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу четыре удара. Под огонь попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника.

Кроме того, военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.

Военное командование также получило подтвержденную информацию о работе украинских защитников в других городах в предыдущие дни. Так, 2 ноября в Энергодаре Запорожской области был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.

3 ноября ВСУ нанесли огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны в Мелитополе. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.

В Генштабе указали на низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области российских подразделений.

"Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным", — объясняют в штабе.

Напомним, что недавно ВСУ установили новый рекорд – за сутки ликвидировали 950 кафиров. При этом украинские защитники продолжают освобождать территорию Украины.

Так, недавно ВСУ вытеснили врага из сел Кармазиновка и Мясожаровка Коломыйчицкого общества Сватовского района Луганской области, а также снова отразили село Невское Краснореченской общины и соседнее село Новосадово Лиманской общины Донецкой области.