Племянник Кеннеди хочет баллотироваться в президенты США: уже подал документы

Юрист по защите окружающей среды Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, подал документы для участия в выборах главы страны в 2024 году как представитель Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

69-летний мужчина является сыном бывшего сенатора Нью-Йорка, генерального прокурора США и убитого в 1968 году кандидата в президенты США Роберта Кеннеди.

Кеннеди-младший известен скептицизмом в отношении вакцин. Он пропагандировал утверждения о связи между вакцинами и аутизмом, а также основал антивакцинную организацию Children's Health Defense. Кроме того, он выступал против вакцины от COVID-19 и критиковал федеральное правительство США касательно борьбы с пандемией, сравнивая политику американских властей с действиями тоталитарного государства.

Сестра, брат и племянница политика публично осудили его взгляды против вакцинации, утверждая, что он стал "частью кампании дезинформации, которая имеет ужасающие и смертоносные последствия".

В 2022 году Instagram закрыл аккаунт Кеннеди-младшего "за неоднократное распространение опровергнутых утверждений о коронавирусе или вакцинах".

Последним Кеннеди, занимавшим выборную должность, был внучатый племянник экс-президента США, бывший член Палаты представителей Джо Кеннеди III. В настоящее время он является специальным представителем США в Северной Ирландии. Кэролайн Кеннеди, дочь бывшего президента, занимает должность посла США в Австралии.

Как отмечает CNN, президентская гонка в Демократической партии только начинает формироваться, и ожидается, что нынешний президент Джо Байден объявит о своей кандидатуре на второй срок. Кроме того, кампанию за выдвижение в президенты от демократов начала писательница Марианна Уильямсон.