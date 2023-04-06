Племінник Кеннеді хоче балотуватися в президенти США: вже подав документи

Юрист із захисту навколишнього середовища Роберт Кеннеді-молодший, який є племінником 35-го президенту США Джона Кеннеді, подав документи для участі у виборах очільника країни в 2024 році як представник Демократичної партії. Про це повідомляє CNN.

69-річний чоловік є сином колишнього сенатора Нью-Йорка, генерального прокурора США та вбитого в 1968 році кандидата в президенти США Роберта Кеннеді.

Кеннеді-молодший відомий скептицизмом щодо вакцин. Він пропагував твердження про зв'язок між вакцинами та аутизмом, а також заснував антивакцинну організацію Children's Health Defense. Крім того, він виступав проти вакцини від COVID-19 та критикував федеральний уряд США щодо боротьби з пандемією, порівнюючи політику американської влади з діями тоталітарної держави.

Сестра, брат і племінниця політика публічно засудили його погляди проти вакцинації, стверджуючи, що він став "частиною кампанії дезінформації, яка має жахливі й смертоносні наслідки".

У 2022 році Instagram закрив акаунт Кеннеді-молодшого "за неодноразове поширення спростованих тверджень про коронавірус або вакцини".

Останнім Кеннеді, який обіймав виборну посаду, був внучатий племінник експрезидента США, колишній член Палати представників Джо Кеннеді III. Зараз він є спеціальним представником США в Північній Ірландії. Керолайн Кеннеді, дочка колишнього президента, обіймає посаду пані посла США в Австралії.

Як зауважує CNN, президентські перегони в Демократичній партії лише починають формуватися, і очікується, що нинішній президент Джо Байден оголосить про свою кандидатуру на другий термін. Крім того, кампанію за висунення в президенти від демократів почала письменниця Маріанна Вільямсон.