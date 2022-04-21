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Под Изюмом ВСУ сбили вражеский СУ-34: экипаж успел катапультироваться
В Харьковской области возле Изюма украинские военные сбили самолет армии РФ — истребитель-бомбардировщик Су-34.
В четверг, 21 апреля, солдатам ВСУ удалось ликвидировать вражеский самолет — истребитель Су-34. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. Российский истребитель был ликвидирован на Изюмщине, где сейчас продолжаются бои с оккупантами", — написал он.
Самолет сбили военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Сам он упал на оккупированную россиянами территорию, а экипаж из двух человек успел катапультироваться.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Харьковской области за минувшие сутки российские оккупанты совершили 15 обстрелов и ранили 5 мирных жителей. Огонь артиллерии попадал в районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. В области — в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе.
Напомним, ранее сегодня Херсонская областная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене депутату Херсонского горсовета от политической партии "Нам здесь жить". Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.