Під Ізюмом ЗСУ збили ворожий Су-34: екіпаж встиг катапультуватись

У Харківській області біля Ізюму українські військові збили літак армії РФ – винищувач-бомбардувальник Су-34.

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У четвер, 21 квітня, солдатам ЗСУ вдалося ліквідувати ворожий літак – винищувач Су-34. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34. Російського винищувача було ліквідовано на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами" — написав він.

Літак збили військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Сам він упав на окуповану росіянами територію, а екіпаж із двох людей встиг катапультуватися.

У Харківській області минулої доби російські окупанти здійснили 15 обстрілів і поранили 5 мирних жителів. Вогонь артилерії потрапляв до районів Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. В області – у Дергачах, Золочівському напрямку, Чугуївському районі.

Нагадаємо, раніше сьогодні Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді депутату Херсонської міськради від політичної партії "Нам тут жити". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.