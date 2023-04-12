После операции СБУ в "Мачулищах" количество тревог в столице уменьшилось в разы, - эксперт

Слитые в сеть "документы Пентагона" подтвердили, что за взрывом на аэродроме в белорусских Мачулищах стоит СБУ. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Один из документов подтверждает мой инсайд с начала марта, что за взрывом на аэродроме в белорусских Мачулищах стоит СБУ. Как я и предполагал, эвфемизм "белорусские партизаны" Службе нужен был только для прикрытия", - отмечает эксперт.

Голобуцкий анализирует последствия операции украинской спецслужбы. "Россияне после взрыва перестали чувствовать себя в Беларуси так свободно, как раньше. Аэропорт, где базировалась стратегическая авиация, был объектом с наиболее мощной охраной. Это его не спасло. В РФ поняли, что весь их воздушный флот под угрозой и стали бояться новых атак на самолеты стратегической авиации, которых у них не так много", – подчеркивает политолог.

Также эксперт обращает внимание, что количество воздушных тревог после операции в Мачулищах резко сократилось. "Количество самолетов вблизи Украины уменьшили, часть баз с техникой перебросили вплоть до северной границы. Количество воздушных тревог в столице через месяц после взрывов в Мачулищах уменьшилось в разы по сравнению с прошлым периодом", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что за атакой на самолет А-50 в Мачулищах, которая произошла 26 февраля, может стоять СБУ. Председатель Службы Василий Малюк ранее отмечал, что у врагов Украины "бавовна палала, палає і буде палати".