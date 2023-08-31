Последняя каденция: Столтенберг заявил, что больше не согласится быть генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг больше не согласится на продолжение своего мандата. Об этом он заявил в эфире CNN.

По его словам, крайнее продление мандата – до октября 2024 года – было последним.

Как отметил Столтенберг, занимать должность генсека – это большая честь, и это очень важно, особенно сейчас, когда в Европе идет война. При этом он добавил, что союзникам нужно держаться вместе.

Также он считает важным, что США и Европа выделяют средства в поддержку Украины, предоставляют современное вооружение и проводят учения украинских военных.

Йенс Столтенберг в НАТО

Йенс Столтенберг, ранее бывший премьер-министром Норвегии, находится в должности главы НАТО с 1 октября 2014 года. С того времени его мандат уже несколько раз продолжали.

В феврале этого года Столтенберг заявил, что не хочет продлевать свой контракт. Но члены Североатлантического союза попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.

Как писало Politico, страны НАТО потратили месяцы на поиски человека, который вступит в должность генсека, рассматривая в качестве претендентов премьер-министра Дании Мэтте Фредериксена и министра обороны Великобритании Бен Уоллеса, однако в конце концов остановились на кандидатуре Столтенберга.