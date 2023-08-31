Остання каденція: Столтенберг заявив, що більше не погодиться бути генсеком НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг більше не погодиться на продовження свого мандата. Про це він заявив в ефірі CNN.

За його словами, крайнє продовження мандата – до жовтня 2024 року – було останнім.

Як зазначив Столтенберг, обіймати посаду генсека – це велика честь, і це надзвичайно важливо, особливо зараз, коли в Європі триває війна. При цьому він додав, що союзникам необхідно триматися разом.

Також він вважає важливим, що США та Європа виділяють кошти на підтримку України, надають сучасне озброєння та проводять навчання українських військових.

Єнс Столтенберг у НАТО

Єнс Столтенберг, який раніше був прем'єр-міністром Норвегії, перебуває на посаді очільника НАТО з 1 жовтня 2014 року. Із тих пір його мандат вже кілька разів продовжували.

У лютому поточного року Столтенберг заявив, що не хоче продовжувати свій контракт. Але члени Альянсу попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Як писало Politico, країни НАТО витратили місяці на пошуки людини, яка обійме посаду генсека, розглядаючи у якості претендетів прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена й міністра оборони Великої Британії Бен Воллес, однак врешті зупинилися на кандидатурі Столтенберга.