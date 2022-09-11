Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов

По состоянию на 11 сентября на 200-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 52 650 человек, что на 400 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками. Данные уточняются.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 52650 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 2154 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4617 (+33) ед,

артиллерийских систем – 1263 (+4) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,

самолетов – 242 (+3) ед,

вертолетов – 213 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),

крылатые ракеты ‒ 216 (+1),

корабли ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед,

специальная техника – 117 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ, как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.

