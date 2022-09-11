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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов
По состоянию на 11 сентября на 200-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 52 650 человек, что на 400 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками. Данные уточняются.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 52650 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2154 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4617 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 1263 (+4) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,
- самолетов – 242 (+3) ед,
- вертолетов – 213 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 216 (+1),
- корабли ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед,
- специальная техника – 117 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ, как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.