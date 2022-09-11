- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів
Станом на 11 вересня на 200-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 52 650 осіб, що на 400 загарбників більше порівняно з попередньою добою. Дані уточнюються.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ .
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали :
- особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2154 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
- артилерійських систем – 1263 (+4) од,
- РСЗВ– 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
- літаків – 242 (+3) од,
- гелікоптерів – 213 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
- крилаті ракети ‒ 216 (+1),
- кораблі ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.