Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів

Станом на 11 вересня на 200-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 52 650 осіб, що на 400 загарбників більше порівняно з попередньою добою. Дані уточнюються.

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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали :

особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2154 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,

артилерійських систем – 1263 (+4) од,

РСЗВ– 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од,

літаків – 242 (+3) од,

гелікоптерів – 213 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),

крилаті ракети ‒ 216 (+1),

кораблі ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.

