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Премьер Индии призвал страны G20 "преодолеть разногласия" в отношении Украины
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны G20 "преодолеть разногласия" по вопросу войны РФ против Украины.
Об этом он заявил на открытии встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели, пишет The Guardian.
По его словам, опыт последних нескольких лет – финансовый кризис, изменение климата, пандемия, терроризм и войны – четко показали, что "глобальное управление не удалось".
"Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий. Все мы имеем свои позиции и взгляды на то, как может быть решена эта напряженность. Однако, как ведущие экономики мира, мы также несем ответственность за тех, кого нет в этой комнате", - отметил премьер.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Индия, председательствующая в G20 в 2023 году, отказалась обвинять Россию в войне и призывает к дипломатическому решению. В то же время страна резко увеличила закупку российской нефти.
Встреча глав МИД в Нью-Дели проходит через несколько дней после встречи министров финансов стран G20 в Бенгалуру, на которой также доминировала тема российского вторжения в Украину. Эта встреча закончилась тем, что Индия обнародовала итоговый документ вместо совместного коммюнике из-за отсутствия консенсуса среди группы по осуждению России.