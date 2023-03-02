Прем'єр Індії закликав країни G20 "подолати розбіжності" щодо України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав країни G20 "подолати розбіжності" щодо війни РФ проти України.

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Про це він заявив на відкритті зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі, пише The Guardian.

За його словами, досвід останніх кількох років - фінансова криза, зміна клімату, пандемія, тероризм і війни - чітко показали, що "глобальне управління не вдалося".

"Ми зустрічаємося під час глибоких глобальних розбіжностей. Всі ми маємо свої позиції та погляди на те, як може бути вирішена ця напруженість. Однак, як провідні економіки світу, ми також несемо відповідальність за тих, кого немає в цій кімнаті", - зазначив прем'єр.

Індія, яка у 2023 році головує в G20, відмовилася звинувачувати Росію у війні і закликає до дипломатичного рішення. Водночас країна різко збільшила закупівлю російської нафти.

Зустріч глав МЗС у Нью-Делі відбувається через кілька днів після зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Бенгалуру, на якій також домінувала тема російського вторгнення в Україну. Ця зустріч закінчилася тим, що Індія оприлюднила підсумковий документ замість спільного комюніке через відсутність консенсусу серед групи щодо засудження Росії.