"Принимаем решения, какие хотим". В России признали нарушение правил Всемирной торговой организации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал, что Россия давно не выполняет обязательства, взятые ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает "Интерфакс".

"Выход из ВТО. Хорошо это или плохо? Мы уже в течение десяти лет фактически принимаем какие хотим решения. Мы на сегодня, если хотите, по факту давно не выполняем этих обязательств. Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт сырья для АПК и много, много вещей", – высказался Мишустин.

В то же время он добавил, что России членство в ВТО не мешает.

"Здесь выйдешь, а все еще существующие механизмы пусть до конца не выполняются, потеряем. Надо анализировать", – сказал премьер страны-агрессора.

Напомним, что Россия вступила во Всемирную торговую организацию в 2012 году. В целом членство в организации создает, в частности, более благоприятные условия для доступа на мировые рынки товаров и услуг. В мае 2022 года Министерство иностранных дел РФ подготовило перечень соглашений с международными организациями, которые предлагалось денонсировать: среди прочего речь шла о ВТО.