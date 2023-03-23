"Приймаємо рішення, які хочемо". У Росії визнали порушення правил Світової організації торгівлі

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін визнав, що Росія давно не виконує зобов'язань, узятих нею під час вступу до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це повідомляє "Интерфакс".

"Вихід із СОТ. Добре це чи погано? Ми вже протягом десяти років фактично приймаємо які хочемо рішення. Ми на сьогодні, якщо хочете, за фактом давно не виконуємо цих зобов'язань. Ми вводимо контрсанкції, забороняємо імпорт сировини для АПК і багато, багато речей", – висловився Мішустін.

Водночас він додав, що Росії членство в СОТ не заважає.

"Тут вийдеш, а механізми, які все одно ще існують, нехай до кінця не виконуються, втратимо. Треба аналізувати", – сказав премʼєр країни-агресорки.

Нагадаємо, що Росія вступила до Світової організації торгівлі у 2012 році. Загалом членство в організації створює, зокрема, більш сприятливі умови доступу на світові ринки товарів і послуг. У травні 2022 року Міністерство закордонних справ РФ підготувало перелік угод із міжнародними організаціями, які пропонувалося денонсувати: серед іншого йшлося про СОТ.