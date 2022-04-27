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Путин угрожает ударить по всем странам, которые окажут значимую помощь Украине

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Владимир Путин. Фото: скриншот выступления

На встрече с Советом законодателей Федерального собрания РФ российский лидер разразился угрозами  в адрес партнеров Украины, заявив, что РФ якобы готова нанести по ним удары, сообщают росСМИ.

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Во время выступления Путин повторил штампы российской пропаганды о слоившейся политической ситуации. Он также попытался запугать страны, которые помогают Украине, заявив, что по ним будут нанесены удары.

О возможности мирных переговоров Путин в ходе заявления не упоминал.

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что у него есть надежда, что встреча президентов Украины и России состоится, "несмотря на некоторые трудности" в ближайшие дни.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после общения с Владимиром Зеленским 26 апреля провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.

Автор:
Сергей Горелов