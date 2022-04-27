Путін погрожує вдарити по всіх країнах, які нададуть значну допомогу Україні

На зустрічі з Радою законодавців Федеральних зборів РФ російський лідер вибухнув погрозами на адресу партнерів України, заявивши, що РФ нібито готова завдати по них ударів, повідомляють росЗМІ.

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Під час виступу Путін повторив штампи російської пропаганди про політичну ситуацію, що склалася. Він також спробував залякати країни, які допомагають Україні, заявивши, що по них буде завдано ударів.

Про можливість мирних переговорів Путін під час заяви не згадував.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар сказав, що у нього є надія, що зустріч президентів України та Росії відбудеться, "незважаючи на деякі труднощі" найближчими днями.

Так, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після спілкування з Володимиром Зеленським 26 квітня провів телефонну розмову із президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий референдум на тимчасово окупованих територіях.