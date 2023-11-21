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Рада назначила Коваля на должность главы ФГИУ
21 ноября Верховная Рада поддержала назначение Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По назначению Коваля проголосовали 279 депутатов.
В начале ноября стало известно, что Верховная Рада планирует назначить новым главой Фонда государственного имущества Украины главу Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Коваль возглавляет Ровенскую областную военную администрацию с сентября 2019 года. Он был кандидатом в мэры Ровно на 2020 году от партии "Слуга народа".
До 5 сентября 2023 года председателем Фонда государственного имущества был Рустем Умеров, который сейчас возглавляет Министерство обороны Украины. В настоящее время исполняет обязанности председателя ФГИ Александр Федоришин.