Рада призначила Коваля на посаду голови ФДМУ

21 листопада Верховна Рада підтримала призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За призначення Коваля проголосували 279 депутатів.

На початку листопада стало відомо, що Верховна Рада планує призначити новим головою Фонду державного майна України голову Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

Додамо, Коваль очолює Рівненську обласну військову адміністрацію з вересня 2019 року. Він був кандидатом у мери Рівного на виборах 2020 року від партії "Слуга народу".

До 5 вересня 2023 року головою Фонду державного майна був Рустем Умєров, який зараз очолює Міністерство оборони України. Наразі виконує обов‘язки голови ФДМУ Олександр Федоришин.