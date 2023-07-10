Россия борется с кризисом боевого медицинского обеспечения, имея в среднем около 400 потерь в день в течение 17 месяцев. Из-за ненадлежащего уровня оказания медицинской помощи раненым армия РФ несет гораздо большие потери личного состава, чем могла бы.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, наплыв раненых с фронта подорвал и нормальное предоставление медицинских услуг гражданским, особенно в приграничных регионах вблизи Украины.

Вероятно, многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров.

По утверждению руководителя подразделения боевой медицины компании "Калашников", вполне вероятно, что до 50% смертей российских военных во время боевых действий можно было бы предотвратить с помощью должной первой медицинской помощи.

"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной смертельных случаев и ампутаций, которые можно было бы предотвратить", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 10 июля ВСУ уже ликвидировали около 234 480 российских захватчиков, 440 человек – за минувшие сутки.