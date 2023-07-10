Розвідка Британії пояснила причини високих втрат армії РФ на фронті

Росія бореться із кризою бойового медичного забезпечення, зазнаючи у середньому близько 400 втрат на день протягом 17 місяців. Через неналежний рівень надання медичної допомоги пораненим армія РФ несе значно більші втрати особового складу, ніж могла б.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, наплив поранених з фронту підірвав і нормальне надання медичних послуг цивільним, особливо в прикордонних регіонах поблизу України.

Ймовірно, багато спеціалізованих військових госпіталів зарезервовано для поранених офіцерів.

За твердженням керівника підрозділу бойової медицини компанії "Калашников", цілком імовірно, що до 50% смертей російських військових під час бойових дій можна було б запобігти за допомогою належної першої медичної допомоги.

"Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яких можна було запобігти", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, станом на 10 липня ЗСУ вже ліквідували близько 234 480 російських загарбників, 440 осіб - за минулу добу.