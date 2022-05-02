РФ готовится к захвату Молдовы — The Times

В России решили в ближайшее время вторгнуться в Молдову, чтобы открыть оттуда новую волну нападения на Украину и войти в черноморский порт Одессы с запада.

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В России решили попытаться зайти в Украину через Молдову, чтобы получить оттуда доступ к Черному морю и войти в черноморский порт Одессы с запада. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники среди украинских военных.

По словам одного из собеседников издания, есть "ряд индикаторов", указывающих на вероятное вторжение в страну, в армии которой всего 3250 солдат, "в ближайшем будущем".

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. А ее судьба решающая. Если россиянам удастся взять контроль, мы в военном плане станем более легкой мишенью, а угроза для Украины будет экзистенциальной", — заявил источник газеты.

Собеседник The Times сообщил, что сейчас наблюдается активность на главном аэродроме в Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья. По его словам, это свидетельствует о том, что РФ готовится к воздушно-десантной операции с привлечением вертолетов и самолетов.

"Есть большая вероятность, что десантные войска будут доставлены из Крыма", — заявил он.

Как пишет издание, россияне могут создать повод для вторжения в Молдову, чтобы это совпало с путинским парадом к 9 мая. Они могут организовать беспорядки в Кишиневе.

Напомним, 29 апреля Министерство иностранных дел Болгарии призвало своих граждан, находящихся в Молдове, срочно покинуть страну из-за "осложняющейся ситуации".

Ранее, 27 апреля, в Приднестровье сообщали о стрельбе на украинско-молдавской границе возле села Колбасная, где находятся российские склады с боеприпасами.