- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
РФ готується до захоплення Молдови — The Times
У Росії вирішили найближчим часом вторгнутися до Молдови, щоб відкрити звідти новий фронт в Україну — увійти до чорноморського порту Одеси із заходу.
У Росії вирішили спробувати зайти в Україну через Молдову, щоб отримати доступ до Чорного моря звідти і увійти в чорноморський порт Одеси із заходу. Про це повідомляє британська газета The Times із посиланням на джерела серед українських військових.
За словами одного із співрозмовників видання, є "низка індикаторів", які вказують на ймовірне вторгнення в країну, в армії якої всього 3250 солдатів, "в найближчому майбутньому".
"Ми вважаємо, що Кремль уже ухвалив рішення про напад на Молдову. А її доля вирішальна. Якщо росіянам вдасться взяти її територію під контроль, ми у військовому плані станемо легшою мішенню, а загроза для України буде екзистенційною", — заявило джерело газети.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Співрозмовник The Times повідомив, що зараз спостерігається активність на головному аеродромі у Тирасполі — столиці невизнаного Придністров'я. За його словами, це свідчить про те, що РФ готується до повітряно-десантної операції із залученням гелікоптерів та літаків.
"Є велика ймовірність, що десантні війська будуть доставлені з Криму", — заявив він.
Як пише видання, росіяни можуть створити привід для вторгнення до Молдови, щоб це співпало з путінським парадом 9 травня. Вони можуть організувати провокації у Кишиневі.
Нагадаємо, 29 квітня Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян, які перебувають у Молдові, терміново залишити країну через "складну ситуацію".
Раніше, 27 квітня, у Придністров'ї повідомляли про стрілянину на українсько-молдовському кордоні біля села Ковбасна, де знаходяться російські склади з боєприпасами.