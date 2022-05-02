РФ готується до захоплення Молдови — The Times

У Росії вирішили найближчим часом вторгнутися до Молдови, щоб відкрити звідти новий фронт в Україну — увійти до чорноморського порту Одеси із заходу.

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У Росії вирішили спробувати зайти в Україну через Молдову, щоб отримати доступ до Чорного моря звідти і увійти в чорноморський порт Одеси із заходу. Про це повідомляє британська газета The Times із посиланням на джерела серед українських військових.

За словами одного із співрозмовників видання, є "низка індикаторів", які вказують на ймовірне вторгнення в країну, в армії якої всього 3250 солдатів, "в найближчому майбутньому".

"Ми вважаємо, що Кремль уже ухвалив рішення про напад на Молдову. А її доля вирішальна. Якщо росіянам вдасться взяти її територію під контроль, ми у військовому плані станемо легшою мішенню, а загроза для України буде екзистенційною", — заявило джерело газети.

Співрозмовник The Times повідомив, що зараз спостерігається активність на головному аеродромі у Тирасполі — столиці невизнаного Придністров'я. За його словами, це свідчить про те, що РФ готується до повітряно-десантної операції із залученням гелікоптерів та літаків.

"Є велика ймовірність, що десантні війська будуть доставлені з Криму", — заявив він.

Як пише видання, росіяни можуть створити привід для вторгнення до Молдови, щоб це співпало з путінським парадом 9 травня. Вони можуть організувати провокації у Кишиневі.

Нагадаємо, 29 квітня Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян, які перебувають у Молдові, терміново залишити країну через "складну ситуацію".

Раніше, 27 квітня, у Придністров'ї повідомляли про стрілянину на українсько-молдовському кордоні біля села Ковбасна, де знаходяться російські склади з боєприпасами.