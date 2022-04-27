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В Приднестровье сообщают о стрельбе в селе на украинско-молдавской границе
В непризнанном Приднестровье сообщают о стрельбе возле села Колбасна, где находятся российские склады с боеприпасами.
Об этом сообщают "Новости Приднестровья".
"Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасная. Жертв нет. Выясняем подробности", — говорится в сообщении.
Также приднестровские СМИ пишут, что ситуация стабильная, сейчас там ничего не происходит.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время российские СМИ отмечают, что речь идет именно о российских складах на Приднестровье с вооружением и боеприпасами.
Отметим, Колбасна расположена прямо на украинско-молдавской границе.
Напомним, Россия активно старается, чтобы непризнанное Приднестровье вступило в войну с Украиной, поэтому устраивает провокации на этой территории.
Так, вчера в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.
Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.