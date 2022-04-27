В Приднестровье сообщают о стрельбе в селе на украинско-молдавской границе

В непризнанном Приднестровье сообщают о стрельбе возле села Колбасна, где находятся российские склады с боеприпасами.

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Об этом сообщают "Новости Приднестровья".

"Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасная. Жертв нет. Выясняем подробности", — говорится в сообщении.

Также приднестровские СМИ пишут, что ситуация стабильная, сейчас там ничего не происходит.

В то же время российские СМИ отмечают, что речь идет именно о российских складах на Приднестровье с вооружением и боеприпасами.

Отметим, Колбасна расположена прямо на украинско-молдавской границе.

Напомним, Россия активно старается, чтобы непризнанное Приднестровье вступило в войну с Украиной, поэтому устраивает провокации на этой территории.

Так, вчера в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.