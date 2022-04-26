Приднестровье может попытаться оккупировать Молдову, — Арестович

Россия добавила новое оперативное направление и может нанести удар по Молдове или действовать на Одесском направлении. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Он предположил, что лучший вариант для Молдовы — обратиться за помощью к Украине и Румынии.

Арестович также допустил, в случае такого обращения, большую вероятность военного поражения группировки войск, находящихся сейчас в Приднестровье.

По словам эксперта, россияне пытаются добиться какого-нибудь значимого успеха к майским датам, поэтому можно ожидать активизации их войск.

Напомним, что вечером 25 апреля Министерство внутренних дел непризнанной ПМР сообщило, что в здание Министерства госбезопасности в Тирасполе произошло несколько взрывов вследствие обстрела из гранатомета. Пострадавших не было.

Утром 26 апреля МВД ПМР сообщило о двух взрывах в поселке Маяк, где расположен Приднестровский радиотелецентр.