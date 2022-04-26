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Придністров'я може спробувати окупувати Молдову, — Арестович
Росія додала новий оперативний напрямок і може завдати удару по Молдові або діяти на Одеському напрямку. Про це в ефірі "Фейгін Live" заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
Він припустив, що найкращий варіант для Молдови — звернутися за допомогою до України та Румунії.
Арестович також допустив, у разі такого звернення, велику ймовірність військової поразки угруповання військ, що зараз у Придністров'ї.
За словами експерта, росіяни намагаються досягти якогось значущого успіху до травневих дат, тому очікується активізація їхніх військ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що ввечері 25 квітня Міністерство внутрішніх справ невизнаної ПМР повідомило, що у будівлі Міністерства держбезпеки в Тирасполі сталося кілька вибухів унаслідок обстрілу з гранатомета. Постраждалих не було.
Вранці 26 квітня МВС ПМР повідомило про два вибуха у селищі Маяк, де розташований Придністровський радіотелецентр.