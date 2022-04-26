Придністров'я може спробувати окупувати Молдову, — Арестович

Росія додала новий оперативний напрямок і може завдати удару по Молдові або діяти на Одеському напрямку. Про це в ефірі "Фейгін Live" заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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Він припустив, що найкращий варіант для Молдови — звернутися за допомогою до України та Румунії.

Арестович також допустив, у разі такого звернення, велику ймовірність військової поразки угруповання військ, що зараз у Придністров'ї.

За словами експерта, росіяни намагаються досягти якогось значущого успіху до травневих дат, тому очікується активізація їхніх військ.

Нагадаємо, що ввечері 25 квітня Міністерство внутрішніх справ невизнаної ПМР повідомило, що у будівлі Міністерства держбезпеки в Тирасполі сталося кілька вибухів унаслідок обстрілу з гранатомета. Постраждалих не було.

Вранці 26 квітня МВС ПМР повідомило про два вибуха у селищі Маяк, де розташований Придністровський радіотелецентр.