У Придністров'ї повідомляють про стрілянину в селі на українсько-молдовському кордоні

У невизнаному Придністров'ї повідомляють про стрілянину біля села Ковбасна, де знаходяться російські склади з боєприпасами.

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Про це повідомляють "Новини Придністров'я".

"Повідомляється про стрілянину в районі складів біля села Ковбасна. Жертв немає. З'ясовуємо подробиці", — йдеться у повідомленні.

Також придністровські ЗМІ пишуть, що ситуація стабільна, наразі там нічого не відбувається.

Водночас російські ЗМІ зазначають, що йдеться саме про російські склади на Придністров'ї із озброєнням та боєприпасами.

Зазначимо, Ковбасна розташована на українсько-молдовському кордоні.

Нагадаємо, Росія активно намагається, щоб невизнане Придністров'я вступило у війну з Україною, тому влаштовує провокації на цій території.

Так, учора в Придністров'ї пролунали нові вибухи, через них було виведено з ладу дві антени радіоцентру, які виконували функцію ретрансляції російського радіоефіру.

Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання. У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи, що відбулися, — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.