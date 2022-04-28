Болгар, находящихся в Молдавии, призвали срочно покинуть страну из-за «осложняющейся ситуации»

Министерство иностранных дел Болгарии призвало своих граждан, которые сейчас находятся на территории Молдавии, немедленно покинуть страну на любом доступном транспорте из-за «осложняющейся ситуации».

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28 апреля министерство иностранных дел Болгарии порекомендовало своим гражданам покинуть Молдову. Днем ранее Посольство США в Молдове тоже посоветовало гражданам США «немедленно покинуть» территорию Приднестровья и воздержаться от поездок туда.

МИД Болгарии повысил уровень риска путешествий в Молдову до 5-го, самого высокого, и теперь рекомендует своим соотечественникам покинуть Молдову и воздержаться от поездок в страну.

«Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и покинуть страну имеющимися сейчас средствами», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 27 апреля в Приднестровье сообщили о стрельбе в селе на украинско-молдавской границе - возле села Колбасна, где находятся российские склады с боеприпасами.

Ранее, 26 апреля, в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.