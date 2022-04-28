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Болгар, що перебувають у Молдові, закликали терміново залишити країну через «складну ситуацію»
Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян, які зараз перебувають на території Молдови, негайно залишити країну на будь-якому доступному транспорті через ситуацію, що «ускладнюється».
28 квітня міністерство закордонних справ Болгарії рекомендувало своїм громадянам залишити Молдову. Напередодні Посольство США в Молдові також порадило громадянам США «негайно покинути» територію Придністров'я і утриматися від поїздок туди.
МЗС Болгарії підвищило рівень ризику подорожей до Молдови до 5-го, найвищого, і тепер рекомендує своїм співвітчизникам залишити Молдову та утриматися від поїздок до країни.
«З огляду на ситуацію, що погіршується в Молдові і навколо неї, ми закликаємо наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни. Ми закликаємо болгарських громадян, які перебувають на території Республіки Молдова, вжити заходів і залишити країну наявними засобами», — йдеться у повідомленні відомства.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 27 квітня у Придністров'ї повідомили про стрілянину в селі на українсько-молдовському кордоні - біля села Ковбасна, де знаходяться російські склади з боєприпасами.
Раніше, 26 квітня, у Придністров'ї прогриміли нові вибухи, через них було виведено з ладу дві антени радіоцентру, які виконували функцію ретрансляції російського радіоефіру.
Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання. У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи, що відбулися, — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.