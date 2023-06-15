РФ перебрасывает остатки зэков-оккупантов на фронт, - разведка

Государство-агрессор РФ перебрасывает остатки зэков-оккупантов из так называемых штурмовых рот "z" в так называемый "добровольческий корпус".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что по приказу лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина № ПРС-563, штурмовые роты "z" были сформированы из осужденных для ведения наступательных действий и городских боев во время войны против Украины.

"На практике оккупационные подразделения, укомплектованные так называемым "спецконтингентом", показали крайне низкую боеспособность. Среди зэков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство - в том числе и из-за катастрофических потерь", - отмечают в разведке.

Для перегруппировки и доукомплектации так называемого "добровольческого корпуса" осужденными лицами военное руководство РФ образовало спецкомиссию, которую возглавил заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине генерал-майор Польгуев.

Комиссии издан приказ отобрать около 2 тысяч человек из числа "спецконтингента", провести с ними обучение на полигонах, расположенных на временно оккупированных украинских территориях, и перебросить в зону боевых действий.

"Для членов спецкомиссии Польгуева на оккупированных территориях Украины предусмотрена усиленная охрана, а за дисциплиной среди зэков-добровольцев будут следить группы военной полиции РФ", - сообщили в ГУР МО.

Заметим, российские захватчики несут большие потери на поле боя, поэтому пытаются создать резервы из жителей временно захваченных территорий Украины, чтобы экстренно пополнить личный состав передовых подразделений своих войск.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на оккупированных территориях россияне устраивают облавы, во время которых всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, сажают в тюрьму преимущественно по надуманным поводам.