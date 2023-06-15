РФ перекидає залишки зеків-окупантів на фронт, - розвідка

Держава-агресор РФ перекидає залишки зеків-окупантів із так званих штурмових рот "z" до так званого "добровольчого корпусу".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що за наказом лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна № ПРС-563, штурмові роти "z" були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.

"На практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим "спецконтингентом", показали вкрай низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати", - зауважують у розвідці.

Для перегрупування та доукомплектації так званого "добровольчого корпусу" засудженими особами військове керівництво РФ утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Польгуєв.

Комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа "спецконтингенту", провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій.

"Для членів спецкомісії Польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона, а за дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ", - повідомили у ГУР МО.

Зауважимо, російські загарбники зазнають великих втрат на полі бою, тому намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на окупованих територіях росіяни влаштовують облави, під час яких усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами.