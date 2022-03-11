Российские войска несут значительные потери и сосредоточили усилия на Киеве и Мариуполе, — ВСУ

Идут шестнадцатые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению, сейчас главными направлениями сосредоточения усилий российских войск остаются Киев, Мариуполь и продвижение по Кривому Рогу, Кременчугу, Никополю и Запорожью.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области", — говорится в сообщении.

Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение по Кривому Рогу, Кременчугу, Никополю и Запорожью.

"Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску", — сказано в сообщении.

На Сиверском направлении активные наступательные действия со стороны противника не производятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и провел разведку позиций подразделений ВСУ.

По информации Генштаба ВСУ, продолжается формирование резервов противника и перебрасывание их в районы ведения боевых действий на территории Украины, идет наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях.

На Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера, проводит перегруппировку войск.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг не оставляет попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, безуспешно. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях Запорожье и Кривой Рог врагом не реализовано. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение", — сообщили в ВСУ.

На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

Напомним, силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили 5 населенных пунктов от российских военных.