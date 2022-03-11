Російські війська зазнають значних втрат і зосередили зусилля на Києві та Маріуполі, — ВСУ

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння України російському військовому вторгненню, нині головними напрямками зосередження зусиль російських військ залишаються Київ, Маріуполь та просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони противнику було завдано значних втрат, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області", — йдеться у повідомленні.

Головними напрямками зосередження зусиль противника залишаються Київ та Маріуполь, а також просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям.

"Не маючи можливості досягти успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по містах, що знаходяться в глибині території України, – Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську", — сказано в повідомленні.

На Сіверському напрямку активні наступальні дії з боку супротивника не провадяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти та провів розвідку позиції підрозділів ЗСУ.

За інформацією Генштабу ЗСУ, триває формування резервів противника та перекидання їх у райони ведення бойових дій на території України, йде нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ окупантів на Донецькому та Таврійському напрямах.

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково блокує Харків із півночі, проводить перегрупування військ.

"На Донецькому та Таврійському напрямах ворог не залишає спроб захоплення міст Маріуполь та Сєверодонецьк, безуспішно. Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках Запоріжжя та Кривого Рогу ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення", — повідомили у ЗСУ.

На Волині зберігається загроза диверсій на об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сили опору, що діють на Чернігівщині, звільнили 5 населених пунктів від російських військових.