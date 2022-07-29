Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, - разведка

Стране-агрессору не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны были быть развернуты почти в каждом регионе РФ.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

“По подтвержденным данным, к середине июля было сформировано 8 батальонов. Этого недостаточно для РФ. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого-либо", - отметил он.

Поэтому для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус.

"Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – до середины августа этот корпус сформировать", – рассказал представитель военной разведки Украины.

Также Вадим Скибицкий заявил о катастрофической неукомплектованности боевых подразделений оккупационных войск РФ офицерскими кадрами.

По его словам, высший командный эшелон российской армии не выполнил тех задач, которые перед ним ставили в феврале и марте по оккупации Украины, а затем был смещен. Также ощутимо неукомплектовано среднее командное звено оккупационных подразделений.

“По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и по радиоперехватам, мы видим, что нехватка офицерских кадров просто катастрофическая. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует Россия", - подчеркнул Скибицкий.

Представитель военной разведки Украины отметил, что для того, чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, оккупанты вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу.

Отметим, что российская армия меняет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. В стране-агрессоре РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".