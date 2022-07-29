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Россия направляет "вагнеровцев" на передовую из-за потерь личного состава, - разведка Британии
Россия поручила "вагнеровцам" удерживать участки линии фронта в Украине из-за того, что ей не хватает боевой пехоты, поскольку ВСУ усиливают контрнаступление на юге страны.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
"Большая зависимость от наемников российской частной военной компании "Вагнер" для выполнения обязанностей на передовой, а не от их обычной работы в спецоперациях, является еще одним признаком того, что российские военные находятся в стрессе через шесть месяцев войны в Украине", - отмечают в разведке Британии.
В ведомстве подчеркивают, что "вагнеровцы" вряд ли компенсируют потери регулярных пехотных подразделений или изменят траекторию российского вторжения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности", - сообщили в разведке.
Там считают, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК "Вагнер" и российским государством.
Напомним, по данным британской разведки, на южном фронте ВСУ приняли инициативу ведения боевых действий и активно оттесняют захватчиков. К концу июля контрнаступление украинских защитников в Херсонской области набрало обороты.