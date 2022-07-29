Россия направляет "вагнеровцев" на передовую из-за потерь личного состава, - разведка Британии

Россия поручила "вагнеровцам" удерживать участки линии фронта в Украине из-за того, что ей не хватает боевой пехоты, поскольку ВСУ усиливают контрнаступление на юге страны.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"Большая зависимость от наемников российской частной военной компании "Вагнер" для выполнения обязанностей на передовой, а не от их обычной работы в спецоперациях, является еще одним признаком того, что российские военные находятся в стрессе через шесть месяцев войны в Украине", - отмечают в разведке Британии.

В ведомстве подчеркивают, что "вагнеровцы" вряд ли компенсируют потери регулярных пехотных подразделений или изменят траекторию российского вторжения.

"Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности", - сообщили в разведке.

Там считают, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК "Вагнер" и российским государством.

Напомним, по данным британской разведки, на южном фронте ВСУ приняли инициативу ведения боевых действий и активно оттесняют захватчиков. К концу июля контрнаступление украинских защитников в Херсонской области набрало обороты.