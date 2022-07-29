Росія направляє "вагнерівців" на передову через втрати особового складу, - розвідка Британії

Росія доручила "вагнерівцям" утримувати ділянки лінії фронту в Україні через те, що їй не вистачає бойової піхоти, оскільки ЗСУ посилюють контрнаступ на півдні країни.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

"Більша залежність від найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" для виконання обов’язків на передовій, а не від їхньої звичайної роботи в спецопераціях, є ще однією ознакою того, що російські військові перебувають у стресі через шість місяців війни в Україні", - зазначають у розвідці Британії.

У відомстві підкреслюють, що "вагнерівці" навряд чи компенсують втрати регулярних піхотних підрозділів або змінять траєкторію російського вторгнення.

"Це суттєва зміна в порівнянні з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності", — повідомили у розвідці.

Там вважають, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ЧВК "Вагнер" та російською державою.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, на південному фронті ЗСУ перейняли ініціативу ведення бойових дій і активно відтісняють загарбників. Під кінець липня контрнаступ українських захисників в Херсонській області набрав обертів.