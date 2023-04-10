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Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
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Политика
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Россия применяет в Украине религиозные репрессии – ISW

церковь МП, православие
Фото: Pixabay

Российские оккупационные власти проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские солдаты или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские власти закрыли, национализировали или принудительно превратили по меньшей мере 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского патриархата, убили или захватили по меньшей мере 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или умышленно разрушили как минимум 13 культовых сооружений. Эти случаи, скорее всего, являются частью целенаправленной кампании, направленной на систематическое искоренение "нежелательных" религиозных организаций в Украине и продвижение Московского патриархата.

Целью кампании религиозных преследований Москвы является уничтожение Автокефальной (независимой) Православной церкви Украины, которую Москва считает раскольнической, несмотря на решение Вселенского патриарха Константинополя в 2019 году о предоставлении УПЦ независимости от МП.

Оккупационные власти систематически ликвидируют церкви ПЦУ: 34% сообщений о преследовании касаются ПЦУ, что делает ее единственной религиозной группой, которая подвергается наибольшим преследованиям. Также Россия изымает имущество УПЦ для передачи МП и ликвидирует богослужение на украинском языке. Оккупационные войска преследуют и другие конфессии, украинские в культурном плане, в частности, Украинскую греко-католическую церковь.

Отмечается, что российская кампания также репрессирует протестантское меньшинство в Украине – самыми распространенными жертвами преследований после украинских православных являются протестанты, в частности евангельские баптисты. По свидетельствам очевидцев, поведение русских солдат по отношению к протестантам жестоко.

УПЦ МП является продолжением российского государства и инструментом российской гибридной войны, говорится в отчете, она оказывала материальную поддержку вторжению России в Крым и Восточную Украину в 2014 году, а российские солдаты использовали церкви УПЦ МП как военные склады, гарнизоны, полевые госпитали и боевые позиции.

Кроме того, Кремль может использовать православную Пасху 16 апреля для провокаций. Владимир Путин может призвать к прекращению огня, чтобы выставить Украину несговорчивой и не желающей делать шаги навстречу переговорам. Однако, если Украина откажется от прекращения огня, Кремль тем самым не продемонстрирует большей преданности защите христианства и не покажет, что Киев отвергает эти ценности. Путин в очередной раз продемонстрировал свой цинизм, отмечают исследователи.

Напомним, Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, как нормализующуюся, несмотря   то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.

Автор:
Михаил Шилин