Россия применяет в Украине религиозные репрессии – ISW

Российские оккупационные власти проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские солдаты или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские власти закрыли, национализировали или принудительно превратили по меньшей мере 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского патриархата, убили или захватили по меньшей мере 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или умышленно разрушили как минимум 13 культовых сооружений. Эти случаи, скорее всего, являются частью целенаправленной кампании, направленной на систематическое искоренение "нежелательных" религиозных организаций в Украине и продвижение Московского патриархата.

Целью кампании религиозных преследований Москвы является уничтожение Автокефальной (независимой) Православной церкви Украины, которую Москва считает раскольнической, несмотря на решение Вселенского патриарха Константинополя в 2019 году о предоставлении УПЦ независимости от МП.

Оккупационные власти систематически ликвидируют церкви ПЦУ: 34% сообщений о преследовании касаются ПЦУ, что делает ее единственной религиозной группой, которая подвергается наибольшим преследованиям. Также Россия изымает имущество УПЦ для передачи МП и ликвидирует богослужение на украинском языке. Оккупационные войска преследуют и другие конфессии, украинские в культурном плане, в частности, Украинскую греко-католическую церковь.

Отмечается, что российская кампания также репрессирует протестантское меньшинство в Украине – самыми распространенными жертвами преследований после украинских православных являются протестанты, в частности евангельские баптисты. По свидетельствам очевидцев, поведение русских солдат по отношению к протестантам жестоко.

УПЦ МП является продолжением российского государства и инструментом российской гибридной войны, говорится в отчете, она оказывала материальную поддержку вторжению России в Крым и Восточную Украину в 2014 году, а российские солдаты использовали церкви УПЦ МП как военные склады, гарнизоны, полевые госпитали и боевые позиции.

Кроме того, Кремль может использовать православную Пасху 16 апреля для провокаций. Владимир Путин может призвать к прекращению огня, чтобы выставить Украину несговорчивой и не желающей делать шаги навстречу переговорам. Однако, если Украина откажется от прекращения огня, Кремль тем самым не продемонстрирует большей преданности защите христианства и не покажет, что Киев отвергает эти ценности. Путин в очередной раз продемонстрировал свой цинизм, отмечают исследователи.

Напомним, Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, как нормализующуюся, несмотря то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.