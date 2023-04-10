Росія використовує в Україні релігійні репресії – ISW

Російська окупаційна влада проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань в окупованій Україні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські солдати або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська влада закрила, націоналізувала або примусово перетворила щонайменше 26 культових споруд на підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського патріархату, вбила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбувала, осквернила або навмисно зруйнувала щонайменше 13 культових споруд. Ці випадки скоріше є частиною цілеспрямованої кампанії, спрямованої на систематичне викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату.

Кампанія релігійних переслідувань Москви має на меті знищити Автокефальну (незалежну) Православну церкву України, яку Москва вважає розкольницькою, незважаючи на рішення Вселенського патріарха Константинополя у 2019 році про надання УПЦ незалежності від МП.

Окупаційна влада систематично ліквідує церкви ПЦУ: 34% повідомлень про переслідування стосуються ПЦУ, що робить її єдиною релігійною групою, яка зазнає найбільших переслідувань. Також Росія вилучає майно УПЦ для передачі МП та ліквідовує богослужіння українською мовою. Окупаційні війська переслідують й інші конфесії, які є виразно українськими в культурному плані, зокрема, Українську греко-католицьку церкву.

Зазначається, що російська кампанія також репресує протестантську меншину в Україні -найпоширенішими жертвами переслідувань після українських православних є протестанти, зокрема євангельські баптисти. За свідченнями очевидців, поведінка російських солдатів по відношенню до протестантів є жорстокою.

УПЦ МП є продовженням російської держави та інструментом російської гібридної війни, йдеться в звіті, вона надавала матеріальну підтримку початковому вторгненню Росії до Криму та Східної України у 2014 році, а російські солдати використовували церкви УПЦ МП як військові склади, гарнізони, польові шпиталі та бойові позиції.

Крім того, Кремль може використовувати православний Великдень 16 квітня для провокацій. Володимир Путін може закликати до припинення вогню, щоб виставити Україну незговірливою і такою, що не бажає робити кроки назустріч переговорам. Однак якщо Україна відмовиться від припинення вогню, Кремль тим самим не продемонструє більшої відданості захисту християнства і не покаже, що Київ відкидає ці цінності. Путін просто вкотре продемонстрував свій цинізм, відзначають дослідники.

Нагадаємо, Кремль намагається представити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри те, що більша частина території залишається зоною активних бойових дій.