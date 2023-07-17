Россияне наступают на Купянском направлении, чтобы оттянуть украинские силы из Бахмута - Минобороны

Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции и оттянуть украинские силы из Бахмутского направления. Для этого они еще в субботу начали активное наступление на Купянском направлении и пытаются прорвать оборону. Пока врагу это не удается, но там очень сложная ситуация.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона "Единые новости".

"Для россиян Восток – это основное направление наступления, они с января там сконцентрированы, чтобы выйти на границы Донецкой области. Авдеевское, Марьинское, Бахмутское, Лиманское – это четыре основных направления, по которым они двигались. Добавляется туда сейчас Купянский, они хотят вернуть утраченные позиции", – отметила Маляр.

Она пояснила, что российские захватчики пытаются таким образом оттянуть украинские силы и остановить наступление на Бахмутском направлении, поскольку ВСУ ежедневно уверенно продвигаются по этому направлению.

Кроме того, враг активно опрокидывает на Бахмут дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.

Маляр отметила, что Россия потеряла значительные ресурсы в боях за Бахмут, которые стали для врага самой дорогой операцией во время этой войны, но сейчас Бахмут – ловушка для захватчиков, поскольку они не могут там полноценно передвигаться и выйти, поскольку все высоты вокруг контролируются ВСУ.

Маляр также сообщила, что через неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение в глубь противника. Уволенные территории за неделю увеличены на 10,9 кВ.км.

В целом с начала контрнаступления украинские военные продвинулись на юге на 9,25 км, а освобожденная площадь составляет 210,5 кВ.км.

"За прошедшую неделю на востоке враг потратил 353 тысячи боеприпасов, поделите на семь дней – это около 50 тысяч в день. Мы тратим там в день около 6-7 тысяч (снарядов – ред.)", - сказала заместитель министра обороны.

Несмотря на такие успехи украинских военных, у врага по-прежнему сохраняется очень значительное преимущество в вооружении. За прошедшую неделю, россияне за день в среднем выпускали по украинским позициям 50 тыс снарядов, тогда как украинские защитники выстреливают по 6-7 тысяч снарядов.

В целом, как сообщал в утренней сводке 16 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, противник сейчас сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.