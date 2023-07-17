Росіяни наступають на Куп'янському напрямку, щоб відтягнути українські сили з Бахмуту - Міноборони

Російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції та відтягнути українські сили з Бахмутського напрямку. Для цього вони ще в суботу розпочали активний наступ на Куп’янському напрямку і намагаються прорвати оборону. Наразі ворогу це не вдається але там дуже складна ситуація.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Для росіян Схід - це основний напрямок наступу, вони з січня там сконцентровані, щоб вийти на кордони Донецької області. Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський, Лиманський - це чотири основні напрямки, за якими вони рухалися. Додається туди зараз Куп'янський, вони хочуть повернути втрачені позиції", - зазначила Маляр.

Вона пояснила, що російські загарбники намагаються в такий спосіб відтягнути українські сили та зупинити наступу на Бахмутському напрямку, оскільки ЗСУ щоденно впевнено просуваються на цьому напрямку.

Окрім цього, ворог активно перекидає на Бахмут додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

Маляр наголосила, що Росія втратила значні ресурси у боях за Бахмут, які стали для ворога найдорожчою операцією під час цієї війни, але зараз Бахмут - пастка для загарбників, оскільки вони не можуть там повноцінно пересуватися і вийти, оскільки всі висоти навколо контролюються ЗСУ.

Маляр також повідомила, що за тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кВ.км.

В цілому, з початку контрнаступу українські військові просунулися на півдні на 9,25 км, а звільнена площа складає 210,5 кВ.км

"За минулий тиждень на сході ворог витратив 353 тисячі боєприпасів, поділіть на сім днів - це близько 50 тисяч в день. Ми витрачаємо там в день близько 6-7 тисяч (снарядів - ред.)", - сказала заступниця міністра оборони.

Попри такі успіхи українських військових, у ворога все ще зберігається дуже значна перевага в озброєнні. Протягом минулого тижня, росіяни за день в середньому випускали по українських позиціях 50 тис снарядів, тоді як українські захисники вистрілюють по 6-7 тисяч снарядів.

Загалом, як повідомляв у ранковому зведенні 16 липня Генеральний штаб Збройних сил України, противник наразі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках: протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.