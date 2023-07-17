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Росіяни наступають на Куп'янському напрямку, щоб відтягнути українські сили з Бахмуту - Міноборони
Російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції та відтягнути українські сили з Бахмутського напрямку. Для цього вони ще в суботу розпочали активний наступ на Куп’янському напрямку і намагаються прорвати оборону. Наразі ворогу це не вдається але там дуже складна ситуація.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Для росіян Схід - це основний напрямок наступу, вони з січня там сконцентровані, щоб вийти на кордони Донецької області. Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський, Лиманський - це чотири основні напрямки, за якими вони рухалися. Додається туди зараз Куп'янський, вони хочуть повернути втрачені позиції", - зазначила Маляр.
Вона пояснила, що російські загарбники намагаються в такий спосіб відтягнути українські сили та зупинити наступу на Бахмутському напрямку, оскільки ЗСУ щоденно впевнено просуваються на цьому напрямку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окрім цього, ворог активно перекидає на Бахмут додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.
Маляр наголосила, що Росія втратила значні ресурси у боях за Бахмут, які стали для ворога найдорожчою операцією під час цієї війни, але зараз Бахмут - пастка для загарбників, оскільки вони не можуть там повноцінно пересуватися і вийти, оскільки всі висоти навколо контролюються ЗСУ.
Маляр також повідомила, що за тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кВ.км.
В цілому, з початку контрнаступу українські військові просунулися на півдні на 9,25 км, а звільнена площа складає 210,5 кВ.км
"За минулий тиждень на сході ворог витратив 353 тисячі боєприпасів, поділіть на сім днів - це близько 50 тисяч в день. Ми витрачаємо там в день близько 6-7 тисяч (снарядів - ред.)", - сказала заступниця міністра оборони.
Попри такі успіхи українських військових, у ворога все ще зберігається дуже значна перевага в озброєнні. Протягом минулого тижня, росіяни за день в середньому випускали по українських позиціях 50 тис снарядів, тоді як українські захисники вистрілюють по 6-7 тисяч снарядів.
Загалом, як повідомляв у ранковому зведенні 16 липня Генеральний штаб Збройних сил України, противник наразі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках: протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.