- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Словакия передала Украине системы противовоздушной обороны
Вооруженные силы Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300. Ее доставили средствами железнодорожного сообщения.
Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.
"Я хочу подтвердить, что Словакия предоставила Украине системы противовоздушной обороны С-300. Украинский народ мужественно защищает свое суверенное государство и нас тоже. Наша обязанность – помогать, а не оставаться на месте и быть в неведении по поводу человеческих жертвах во время агрессии России", – отметил он в Twitter.
Глава правительства Словакии добавил, что этим решением Братислава надеется сохранить "как можно больше невинных жизней украинцев в результате агрессии Путинского режима".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как пишет словацкое издание Spectator, передача системы С-300 заняла два дня.
Ранее правительство Словакии выразило готовность передать Украине зенитно-ракетную систему С-300, если получит ей замену.
27 марта на авиабазе Сляч в Словакии заработала система ПВО Patriot, которую в НАТО передали стране взамен системы противовоздушной обороны С-300, предназначенной Украине.