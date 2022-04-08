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Словакия передала Украине системы противовоздушной обороны

Словакия передала Украине системы противовоздушной обороны
Вооруженные силы Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300

Вооруженные силы Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300. Ее доставили средствами железнодорожного сообщения.

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Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

"Я хочу подтвердить, что Словакия предоставила Украине системы противовоздушной обороны С-300. Украинский народ мужественно защищает свое суверенное государство и нас тоже. Наша обязанность – помогать, а не оставаться на месте и быть в неведении по поводу человеческих жертвах во время агрессии России", – отметил он в Twitter.

Глава правительства Словакии добавил, что этим решением Братислава надеется сохранить "как можно больше невинных жизней украинцев в результате агрессии Путинского режима".

Как пишет словацкое издание Spectator, передача системы С-300 заняла два дня.

Ранее правительство Словакии выразило готовность передать Украине зенитно-ракетную систему С-300, если получит ей замену.

27 марта на авиабазе Сляч в Словакии заработала система ПВО Patriot, которую в НАТО передали стране взамен системы противовоздушной обороны С-300, предназначенной Украине.

Автор:
Светлана Манько