Словакия передала Украине системы противовоздушной обороны

Вооруженные силы Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300. Ее доставили средствами железнодорожного сообщения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

"Я хочу подтвердить, что Словакия предоставила Украине системы противовоздушной обороны С-300. Украинский народ мужественно защищает свое суверенное государство и нас тоже. Наша обязанность – помогать, а не оставаться на месте и быть в неведении по поводу человеческих жертвах во время агрессии России", – отметил он в Twitter.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression. — Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022

Глава правительства Словакии добавил, что этим решением Братислава надеется сохранить "как можно больше невинных жизней украинцев в результате агрессии Путинского режима".

Как пишет словацкое издание Spectator, передача системы С-300 заняла два дня.

Ранее правительство Словакии выразило готовность передать Украине зенитно-ракетную систему С-300, если получит ей замену.

27 марта на авиабазе Сляч в Словакии заработала система ПВО Patriot, которую в НАТО передали стране взамен системы противовоздушной обороны С-300, предназначенной Украине.