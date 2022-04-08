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Словаччина передала Україні системи протиповітряної оборони

Словаччина передала Україні системи протиповітряної оборони

Збройні сили Словаччини передали українській армії системи протиповітряної оборони С-300. Її доставили засобами залізничного сполучення.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Ґеґер.

"Я хочу підтвердити, що Словаччина надала Україні системи протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас теж. Наш обов'язок – допомагати, а не залишатися осторонь та не помічати  людських жертв під час агресії Росії", – зазначив він у Twitter.

Глава уряду Словаччини додав, що цим рішенням Братислава сподівається зберегти "якнайбільше безневинних життів українців внаслідок агресії путінського режиму".

Як пише словацьке видання Spectator, передача системи С-300 зайняла два дні.

Раніше уряд Словаччини висловив готовність передати Україні зенітно-ракетну систему С-300, якщо вона отримає заміну.

27 березня на авіабазі Сляч у Словаччині запрацювала система ППО Patriot, яку в НАТО передали країні замість протиповітряної оборони С-300, призначеної Україні.

Автор:
Світлана Манько