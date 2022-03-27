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Системы ПВО Patriot от НАТО уже защищают центральную Словакию — премьер-министр Словакии Эдуард Хегер

Системы ПВО Patriot от НАТО уже защищают центральную Словакию — премьер-министр Словакии Эдуард Хегер

В центральной Словакии заработали системы ПВО Patriot, которые НАТО предоставило стране взамен С-300, переданных для защиты Украине.

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27 марта на авиабазе Сляч в Словакии заработала система ПВО Patriot, которую в НАТО передали стране взамен системы противовоздушной обороны С-300, предназначенной Украине. Об сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передаёт aktuality.sk.

По словам Хегера, система ПВО Patriot будет защищать только центральную Словакию, а для защиты большей части территории Словакии будут задействованы другие батареи этой системы – две немецкие и одна голландская. Системы ПВО Patriot из стран-партнеров НАТО начали прибывать еще 21 марта.

Ранее Словакия предварительно согласилась предоставить Украине одну систему С-300 для защиты от российских авиаударов, но при условии, что получит взамен другую защиту в небе от НАТО. 

Напомним, что 16 марта президент США Джозеф Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Предполагается, что на эту сумму украинским военным передадут 800 зенитных систем Stinger, новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие, противобронированные системы AT-4,100 тактических беспилотников, 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов и 400 пулеметов.