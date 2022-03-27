Системи ППО Patriot від НАТО вже захищають центральну Словаччину – прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер

У центральній Словаччині запрацювали системи ППО Patriot, які НАТО надало країні замість С-300, переданих для захисту України.

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27 березня на авіабазі Сляч у Словаччині запрацювала система ППО Patriot, яку в НАТО передали країні замість протиповітряної оборони С-300, призначеної Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, передає aktuality.sk.

За словами Хегера, система ППО Patriot захищатиме лише центральну Словаччину, а для захисту більшої частини території Словаччини будуть задіяні інші батареї цієї системи – дві німецькі та одна голландська. Системи ППО Patriot із країн-партнерів НАТО почали прибувати ще 21 березня.

Раніше Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів, але за умови, що натомість отримає інший захист у небі від НАТО.

Нагадаємо, що 16 березня президент США Джозеф Байден повідомив про новий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Передбачається, що на цю суму українським військовим передадуть 800 зенітних систем Stinger, нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю, протиброньовані системи AT-4,100 тактичних безпілотників, 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів та 1000 пістолетів.