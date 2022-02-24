СНБО опубликовал список телеграм-каналов, распространяющих дезинформацию

Совет национальной безопасности и обороны опубликовал список телеграм-каналов, которые распространяют дезинформацию. Об этом сказано в телеграм-канале “Центра противодействия дезинформации” при СНБО.

"Еще раз напоминаем, что это вражеские каналы! Информационные ресурсы, подконтрольные РФ, уже переросли в статус пропагандистов. Их подрывная деятельность направлена на гражданское население Украины и имеет единственную цель – посеять страх и панику среди украинцев. Это не что иное, чем терроризм – информационный терроризм. Все, кто распространяет дезинформацию и фейки, только способствует откровенной террористической деятельности РФ", — сказано в сообщении.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.