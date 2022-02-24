Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Політика
Дата публікації

РНБО опублікувала список телеграм-каналів, які розповсюджують дезінформацію

РНБО опублікувала список телеграм-каналів, які розповсюджують дезінформацію

Рада національної безпеки та оборони опублікувала список телеграм-каналів, які поширюють дезінформацію. Про це йдеться у телеграм-каналі “Центру протидії дезінформації” при РНБО.

"Ще раз нагадуємо, що це ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли у статус пропагандистів. Їхня підривна діяльність спрямована на громадянське населення України і має єдину мету – посіяти страх і паніку серед українців. Це не що інше, ніж тероризм, інформаційний тероризм. Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє відвертій терористичній діяльності РФ", — сказано в повідомленні.

Фото 2 — РНБО опублікувала список телеграм-каналів, які розповсюджують дезінформацію

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

У багатьох містах було чути вибухи.   У Генштабі ЗСУ заявили, що українці вже збили п'ять бойових російських літаків.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.

Автор:
Степан Крьока