РНБО опублікувала список телеграм-каналів, які розповсюджують дезінформацію

Рада національної безпеки та оборони опублікувала список телеграм-каналів, які поширюють дезінформацію. Про це йдеться у телеграм-каналі “Центру протидії дезінформації” при РНБО.

"Ще раз нагадуємо, що це ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли у статус пропагандистів. Їхня підривна діяльність спрямована на громадянське населення України і має єдину мету – посіяти страх і паніку серед українців. Це не що інше, ніж тероризм, інформаційний тероризм. Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє відвертій терористичній діяльності РФ", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

У багатьох містах було чути вибухи. У Генштабі ЗСУ заявили, що українці вже збили п'ять бойових російських літаків.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.