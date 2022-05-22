США могут отправить спецназ в Киев, - The Wall Street Journal

Американские военные и чиновники могут решить направить в Киев войска специального назначения для охраны посольства США в украинской столице. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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Президент Джозеф Байден еще не получал это предложение, но если получит, то ему придется пересмотреть свою позицию касательно того, что США планировали избежать присутствия свих военных в Украине.

Если одобрит это предложение, то, как подчеркивают в издании, войска будут развернуты только для защиты и безопасности посольства, которое находится в пределах досягаемости российских ракет.

Представители США заявляют, что дислокация американского спецназа в Украине будет означать "эскалацию по сравнению с первоначальной позицией Байдена о том, что американские войска не будут введены в страну".

Пока Госдеп обеспечит охрану посольства в Киеве отрядом из Дипломатической службы безопасности.

Отметим, что НАТО также усиливает свои позиции в странах-членах альянса, которые расположены вблизи РФ, при этом альянс заявляет, что будет стараться избежать прямой конфронтации с РФ.