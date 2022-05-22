США можуть відправити спецназ до Києва, - The Wall Street Journal

Американські військові та чиновники можуть вирішити направити до Києва війська спеціального призначення для охорони посольства США в українській столиці. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

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Президент Джозеф Байден ще не отримував цієї пропозиції, але якщо отримає, то йому доведеться переглянути свою позицію щодо того, що США планували уникнути присутності своїх військових в Україні.

Якщо схвалить цю пропозицію, то, як наголошують у виданні, війська будуть розгорнуті лише для захисту та безпеки посольства, яке знаходиться в межах досяжності російських ракет.

Представники США заявляють, що дислокація американського спецназу в Україні означатиме "ескалацію, порівняно з початковою позицією Байдена, про те, що американські війська не будуть введені в країну".

Поки що Держдеп забезпечить охорону посольства в Києві загоном з Дипломатичної служби безпеки.

Зазначимо, що НАТО також посилює свої позиції в країнах-членах альянсу, які розташовані поблизу РФ, альянс заявляє, що намагатиметься уникнути прямої конфронтації з РФ.