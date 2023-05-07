Сырский рассказал о ситуации на восточном фронте: враг не собирается менять свои планы

Ситуация на восточном фронте напряжена, россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения и проводят перегруппировку войск. Враг делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступление.

Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский в комментарии агентству УНИАН.

Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий, где обсудил с командирами боевых частей меры по лучшей обороне Бахмута и для нанесения максимального поражения боевикам "Вагнера". На месте были приняты необходимые оперативные решения.

По его словам, ситуация на восточном фронте напряженная, но контролируемая. В последние дни враг увеличил интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начал использовать более усовершенствованную технику и проводит перегруппировку войск.

"Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия", - отметил он.

В то же время, Сырский подчеркнул, что благодаря активным действиям украинских бойцов противнику не удается достичь намеченных целей.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что Россия изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая, для этого враг стягивает туда вагнеровцев из других направлений.