У Зеленского отреагировали на награждение "Оскаром" фильма о Навальном

В Офисе президента Украины считают, что лозунг "Оскар вне политики" противоречит награждению документального фильма "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если "Оскар" вне политики, как тогда понимать документальный манифест "Навальный", переполненный внутренней политикой России? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?", - отметил он .

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар-2023", во время которой традиционно объявили победителей в 23 номинациях. Статуэтку за лучшую полнометражную документальную ленту получил фильм "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном. Получать награду вышли, в частности, его жена Юлия Навальная и двое детей.

Ранее организаторы церемонии отказалась показывать обращение президента Владимира Зеленского во время вручения премии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение лицемерием.