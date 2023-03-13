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У Зеленского отреагировали на награждение "Оскаром" фильма о Навальном
В Офисе президента Украины считают, что лозунг "Оскар вне политики" противоречит награждению документального фильма "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Если "Оскар" вне политики, как тогда понимать документальный манифест "Навальный", переполненный внутренней политикой России? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?", - отметил он .
Напомним, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар-2023", во время которой традиционно объявили победителей в 23 номинациях. Статуэтку за лучшую полнометражную документальную ленту получил фильм "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном. Получать награду вышли, в частности, его жена Юлия Навальная и двое детей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее организаторы церемонии отказалась показывать обращение президента Владимира Зеленского во время вручения премии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение лицемерием.